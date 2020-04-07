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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Maske dağıtımları bugün başlıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! MASKE DAĞITIMLARI BUGÜN BAŞLIYOR!

Son dakika haberi... Başkan 'ın corona virüs tedbirleri kapsamında duyurduğu ücretsiz maske uygulasında dağıtım bugün başlıyor. Her vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket hakkı tanınan uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlar siparişlerini aracağılı ile evlerinde teslim alabilecek.

Başkan 'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor. İlk ücretsiz maskeler bugün Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Para ile maske satışı yasak |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: PARA İLE MASKE SATIŞI YASAK |VİDEO

BİR SAATTE 5 MİLYON...

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK
Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır? ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI DEĞİŞTİ! E DEVLET MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? PTT BEDAVA MASKE NASIL ALINIR?

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