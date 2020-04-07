Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Maske dağıtımları bugün başlıyor!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında duyurduğu ücretsiz maske uygulasında dağıtım bugün başlıyor. Her vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket hakkı tanınan uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlar siparişlerini PTT aracağılı ile evlerinde teslim alabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor. İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

BİR SAATTE 5 MİLYON...

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.