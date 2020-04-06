Sözcü'den bir algı operasyonu daha! Umreden gelenlerden sonra şimdi de PTT personelini hedef aldılar
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu ulaşım, market ve pazarlarda maske takması zorunlu hale getirildi. Bunun ardından harekete geçen hükümet, PTT aracılığıyla evlere ücretsiz maske gönderileceğini duyurdu. Bu durumdan bile rahatsızlık duyan Sözcü gazetesi "umreciler virüsü yaydı" söylemlerinin ardından şimdi de PTT görevlileri için "virüs yayacaklar" algısı oluşturmaya başladı.
Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte market ve pazar gibi alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.
Bu kararın ardından vatandaşların maskeye ulaşımının daha kolay hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı anlaşarak ücretsiz maske dağıtımının PTT aracılığıyla yapılmasına karar verildi.
Karar doğrultusunda oluşturulan web sitesi üzerinden başvuruda bulunan vatandaşların maskelerinin ücretsiz şekilde kapıya kadar getirilerek teslim edileceği belirtildi.
SÖZCÜ ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI
Taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan bu uygulama sonrası yine muhalif olma çabası içerisine giren Sözcü Gazetesi algı operasyonuna başladı. KESK'e bağlı Haber-Sen Başkanı Musa Özdemir ile bir röportaj gerçekleştiren Sözcü, bu kez de maske dağıtımı uygulamasını hedef aldı. Daha önce yapılan "umreciler virüsü yaydı" algısının ardından şimdi de PTT yetkililerinin kapı kapı gezerek virüs dağıtacağı algısı yaratılmaya çalışıldı.
PTT personelleri arasında maske ulaştırma kaygısı başladığını iddia eden Sözcü, sendika yetkilisine dayandırdığı haberinde PTT'nin eksik personelle hizmet verdiğini ve maske dağıtımının sağlanmasının bu şartlar altında zor olduğunu iddia etti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Muhalif olma çabasıyla birçok konuda olduğu gibi burada hükümet aleyhine çalışan Sözcü Gazetesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.
CHP'Yİ DE RAHATSIZ ETTİ
Bu sistematik bir şekilde ilerleyecek ve halkın kolaylığı için uygulanacak olan uygulama CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti.
Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.
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