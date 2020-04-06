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Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı için flaş koronavirüs kararı: Yarından itibaren sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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İSTANBUL ADALET SARAYI İÇİN FLAŞ KARAR! YARINDAN İTİBAREN...

Son dakika haberine göre 'nda koronavirüs tedbirlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren sadece nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağına karar verdi.

Çağlayan'daki Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca koronavirüse karşı tedbir kapsamında yeni bir karar alındı. Buna göre 'nda yarından itibaren sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak.

İŞTE O AÇIKLAMADA BELİRTİLEN KARAR
Tüm adliye birimlerine gönderilen yazıya göre, "Adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve tutuklu ve acil işlerin de şimdilik 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz yapılmasına" karar verildi. Ayrıca yarından itibaren nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanlarının duruşma ertelemeleri için çalıştırılması dışında fiilen açık bulundurulmamasına da karar verildi. Gelen acil işlerle ilgili talepler ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacak. Yazıda, şartla tahliye ve diğer gelebilecek acil işlerin de nöbetçi mahkeme ya da hakim tarafından karara bağlanacağı kaydedildi.

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