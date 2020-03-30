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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona virüsüne karşı mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Duruşmaların ertelenip ertelenmyeceği merak ediliyordu. Bakan Gül, merak edilen soruları yanıtladı. Peki, duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 14:42
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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

Son dakika... Duruşmalar ertelendi mi? Adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Ankara Hakimevi'nde yapıldı. Bakan Gül, koordinasyon toplantısından sonra gazetecilere açıklama yaptı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında duruşmaların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Peki, duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?

Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek. 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir." dedi.

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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞ ZORUNLULUK HALİNDE

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlık tarafından, ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri iki hafta daha uzattıklarını anımsatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

"Hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek için aldığımız tedbirler çerçevesinde, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, kurum dışı çalışma ve iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ve çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelenmiştir. Tutuklu ve hükümlü yakınları ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılığı uygun görürse ziyaret yapabilecektir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak sadece kapalı görüş gerçekleştirebileceklerdir. Bu tedbirlerin ne kadar süreyle devam edeceğini Bilim Kurulunun tavsiyeleri belirleyecek."

Gül, aldıkları tüm tedbirlerin tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için olduğunu aktardı.

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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

CEZAEVİ PERSONELİNE İZOLASYON

İçeride herhangi bir rahatsızlığı bulunan varsa ivedilikle hastanelere sevkinin sağlandığının altını çizen Gül, hasta olan tutuklu ve hükümlülerin tedavileri tamamlandıktan sonra kuruma kabul edildiğini bildirdi.