Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?

"Hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek için aldığımız tedbirler çerçevesinde, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, kurum dışı çalışma ve iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ve çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelenmiştir. Tutuklu ve hükümlü yakınları ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılığı uygun görürse ziyaret yapabilecektir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak sadece kapalı görüş gerçekleştirebileceklerdir. Bu tedbirlerin ne kadar süreyle devam edeceğini Bilim Kurulunun tavsiyeleri belirleyecek."

Gül, aldıkları tüm tedbirlerin tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için olduğunu aktardı.