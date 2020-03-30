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Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
Son dakika... Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona virüsüne karşı mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Duruşmaların ertelenip ertelenmyeceği merak ediliyordu. Bakan Gül, merak edilen soruları yanıtladı. Peki, duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 14:42
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