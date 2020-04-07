Emniyet Genel Müdürlüğü 'zorla bağış yaptırıyor' haberlerini yalandı
Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı karalamak isteyen bazı basın kuruluşları, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden 'zorunlu' olarak para alındığı yönünde haberler yapmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde bazı basın yayın organlarında "Emniyet'te Bağış Tarifesi" başlığı ile bir takım haberlerin yer aldığını duyurarak, basın açıklaması yayınladı.
Yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve tüm dünya koronavirüs salgını nedeni ile olağanüstü bir dönemden geçirmektedir. Devlet ve millet olarak tek yürek olduğumuz bu olağanüstü dönemde Türk Polis Teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyasına' personelimizin gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde katkı sağlamak istemelerinin çarptırılarak basında yer alması teşkilat mensuplarımızı derinden üzmüştür" denildi.
GENELGE YA DA TALİMAT SÖZ KONUSU DEĞİL
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamanın devamında şunları söyledi: "Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir.
Bununla birlikte yaptığımız araştırma neticesinde basında da yer alan duyuru metinlerinin sadece iki İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından personeli bilgilendirme amaçlı olarak yapılmış bir duyurudan ibaret olduğu anlaşılmıştır."
TÜRK POLİS TEŞKİLATI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE DESTEK VEREBİLİR
Basın açıklamasında, "Milletimizin huzuru ve güvenliği ile devletimizin bekası için canla başla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı kesinlikle merkezi bir yönlendirme olmaksızın her Türk vatandaşı gibi arzu ederse gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde yardım kampanyasına destek verebilirler" denildi.
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