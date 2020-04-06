MHP'li Feti Yıldız'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Twitter hesabından açıklama yapan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yatacağını açıklamıştı. MHP'li Celal Adan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Feti Yıldız'ın koronavirüs testinin negatif çıktığın ve hastanede tedavi sürecinin devam edeceğini açıkladı.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
CELAL ADAN'DAN MÜJDELİ HABER
TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
Yıldız, koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı.
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