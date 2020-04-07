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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı için Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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