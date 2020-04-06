Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.
Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.
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