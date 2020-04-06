İYİ Parti'li Levent Akçay FETÖ'nün hain darbe kalkışmasına destek vermiş

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Levent Akçay'ın, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe kalkışmasına destek verdiği ortaya çıktı. Twitter hesabından terör örgütünün darbe kalkışmasına 'film' diyen Akçay, halkın sokağa çıkmaması için çağrıda da bulunmuş. FETÖ'nün darbesini destekleyen Akçay, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan desteklerle de dalga geçti.

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Doç. Dr. Levent Akçay'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği ortaya çıktı.

KENAN KIRAN / SABAH

"İLK ÖNCE YANDAŞ TELEVİZYONLARIN FİŞİNİ ÇEKSEYDİ, ERDOĞAN TELEVİZYONDAN KONUŞMAZ, DARBE OLURDU"

Doç. Dr. Levent Akçay, 16 Temmuz saat:08:54'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu'nun; "Tüm twitlerimde DARBE KÖTÜDÜR sokağa çıkma yazdım. Darbeyi sokağa çıkanlar değil polisin direnişi önledi. Daha az kayıpla atlatılabilirdi" şeklindeki açıklamasına; "Katılmıyorum. İlk önce yandaş tvlerin (televizyonların) fişini çekseydi, CB (Recep Tayyip Erdoğan) tv'den konuşamazdı halk sokağa çıkamazdı. Darbe olurdu. Net" şeklinde cevap verdi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Doç. Dr. Levent Akçay'ın; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlar şöyle:

15 Temmuz 2016 saat:23.30: "İki köprüde bomba ihbarı nedeniyle trafiğe kapatıldı"

15 Temmuz 2016 saat:22.32: "'Ne oluyor darbe mi var?' diye birileri dosyaları silmeye başlamış"

15 Temmuz 2016 saat:22.35: "İnternet kapatılmıyorsa darbe yoktur"

15 Temmuz 2016 saat:22.38: "Saray medyası acayip korktu. Demin ırkçı diye muhaliflere söverken tık diye sustular. Yahu bu kadar mı korkak bunlar?

"MİLLET DARBE OLACAK DİYE SEVİNİYOR"

15 Temmuz 2016 saat:22.41: "Hiçbir şey yok. Suçlu olan ..tünden korkuyor. Bu sadece bir uyarı bence"

15 Temmuz 2016 saat:22.47: "Millet ne kadar dolmuş ne kadar çaresiz kalmış ki darbe olacak diye seviniyor. 2-3 salak AKP'li de 'Evde kalmayın, silahla dışarı çıkın' diyor. Yuh"

"MASUM HALKI SOKAĞA DÖKMEYİN"

15 Temmuz 2016 saat:23.17: Levent Akçay, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in; "Herkes sokağa... PARALELİ BOĞALIM..." şeklindeki paylaşımına; "Ne yapıyorsun başkan. Paralel internette. Masum halkı sokağa dökmeyin" ifadelerini kullandı.





15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA MHP'NİN KONGRE KARARI ALMASINI İSTEDİ

15 Temmuz 2016 saat:23.20: "Devlet Bahçeli'ye düşen görev eğer bu vatanı seviyorsa bir an önce kongre kararı almasıdır. Kaosdan bu milleti ancak MHP çıkartır"

15 Temmuz 2016 saat:23.25: "Gelişmiş ülke yolunda giderken çok eleştirdikleri Mısır'a döndük. Asker askere, halk hükümete karşı"

"KİRLİ SİYASETÇİLER YANDAŞLARINI SOKAĞA DÖKECEK"

15 Temmuz 2016 saat:23.41: "Eğer gerçekten darbe olduysa kendilerini korumak için kirli siyasetçiler yandaşlarını sokağa dökecektir"

15 Temmuz 2016 saat:23.49: Levent Akçay, radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'un, "İstanbul, Ankara dışında olanlar gözlemlerini aktarabilir mi?" şeklindeki sorusuna, "RTE'nin (Recep Tayyip Erdoğan) Marmaris'te olduğunu savaş gemisinin oraya yanaştığını söylüyorlar" iddiasında bulundu.

"AK PARTİLİLER PARALARI ALIP KAÇMAYI MI DÜŞÜNÜYOR?"

15 Temmuz 2016 saat:23.54: "AKP'li arkadaşlar bankamatiklerde kuyruk oluşturdu. Paraları alıp kaçmayı mı düşünüyorlar? Oğlum en fazla 2000 TL veriyor bankamatik"





"GÖKÇEK, AMAN YANDAŞLARINI SOKAĞA DÖKME!"

16 Temmuz 2016 saat:00:13: Levent Akçay, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, "Yahu ne oldu. Darbe olmuş. TRT açıkladı. Aman yandaşlarını sokağa dökme. Çünkü onlar seni de satar. Dikkat" şeklinde cevap verdi.

16 Temmuz 2016 saat:00.26: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FaceTime üzerinden CNN Türk'e demeç verdiği ve darbe girişiminin, "Silahlı güçler içerisindeki küçük bir azınlığın kalkışması" olarak nitelediği ve vatandaşlardan hükümete destek için sokağa çıkmalarını istediğine yönelik açıklamada bulundu. Levent Akçay, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın, cep telefonu üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini anlatan fotoğrafı kahkaha emolojisiyle paylaştı ve "Sayın CB'nin açıklaması" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz 2016 saat:00.42: "Ben çağrıya uyup AKP'li halkın askere karşı savaşa çıkıp çıkmayacağını çok merak ediyorum"



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN, FİLM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

16 Temmuz 2016 saat:01.17: "Halk askeri kışlaya davet eder. Asker çekilir. Ortalık güvenliğe alınınca başkomutan tankın üzerine çıkar ve kahraman olur. Filmin adı: Vaşşş

"SUÇSUZ ASKERİ FAZLA KAŞIYORSUNUZ"

16 Temmuz 2016 saat:01.48 Levent Akçay, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er'in, "Vatandaş, Vatan Caddesinde tankın üstüne çıkarak darbe müteşebbisinin elinden silahını almıştır. Tanklar, arkalarına bakmadan kaçıyor" şeklindeki açıklamasına; "Kimse darbe istemiyor ama siz de suçsuz askeri fazla kaşıyorsunuz. Arkasına bakmadan kaçıyor, alınan çıkar. Dikkat" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz saat 03.41: "Ülkenin canına okudunuz İstanbul'dan alçak uçuş savaş uçakları uçuyor"

16 Temmuz 2016 saat:10.28: "RTE (Recep Tayyip Erdoğan) herkese sms gönderdi. AKP'liler sadece kendine geldiğini sanıp gurur duyuyor. İlginç"

AKÇAY'DAN EMRE USLU'YA: İLK ÖNCE YANDAŞ TELEVİZYONLARIN FİŞİNİ ÇEKSEYDİ, HALK SOKAĞA ÇIKMAZDI

16 Temmuz 2016 saat:08.54 Levent Akçay, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu'nun; "Tüm twitlerimde DARBE KÖTÜDÜR sokağa çıkma yazdım. Darbeyi sokağa çıkanlar değil polisin direnişi önledi. Daha az kayıpla atlatılabilirdi" şeklindeki açıklamasına; "Katılmıyorum. İlk önce yandaş tvlerin (televizyonların) fişini çekseydi, CB (Recep Tayyip Erdoğan) tv'den konuşamazdı halk sokağa çıkamazdı. Darbe olurdu. Net" ifadelerini kullandı.

17 Temmuz 2016 saat:13.39: "Hala sokağa çıkın demekten kasıtları şu: Tahminlerinden fazla komutan darbenin içinde. Dikkat diğerleri yapabilir. Anladınız mı şimdi?" (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin ardından vatandaşları meydanlara çağırmış ve demokrasi nöbeti tutmalarını istemişti)

18 Temmuz 2016 saat: 16.16: "Anlamadığım bir şey var. Muhalefet ve iktidar hiçbir konuda anlaşamazken darbe bastırıldıktan sonra Binaliyi ayakta alkışladılar." (Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Meclis'te konuşma yaptı ve Meclis'te grubu bulunan dört parti, darbe girişiminin ardından yayınladıkları ortak bildiride "Farklı görüşlerimiz olsa da hepimiz milli iradenin yanındayız" dedi.)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 249 kişi şehit oldu, 2 bin 186 kişi de yaralandı.



GÖZ DOKTORU AKÇAY, BİLİM KURULU'NUN ALDIĞI ÖNLEMLERLE DALGA GEÇTİ

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Doç. Dr. Levent Akçay; 4 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabında, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin aldığı önlemlerle dalga geçti.

Doç. Dr. Akçay, 65 yaşından büyük kişilere sokağa çıkma yasağı konulduğunu hatırlatarak, "Mesela '65 yaşın üzeri sokağa çıkmasın' dedik. Hedef kitlesini koronavirüsün birden bire küçülttük. Virüs bir şaşırdı. Sonra dün akşam dedik ki, '20 yaşın altı çıkmasın' Virüs zaten hazırlanmıştı 65 yaş üzerine, 'İş yapamıyorum. Diğerlerini enfekte edeceğim' diye. 20 yaşında yasağını bir koyduk, koronavirüs birden şaşırdı. Yarın asal sayılarla ilgili sokağa çıkmasın diyeceğiz. Nedir bu asal sayılar. Bire ve kendisine bölünebilen mesala 43, 47 gibi rakamlar sokağa çıkmasın diyeceğiz. Niye? Amaç: Koronavirüsün kafasını karıştırmak arkadaşlar. Kafası karışacak ve en sonunda da esas yumruğu vuracağız. Diyeceğiz ki; 'Kareköküne bölünenler sokağa çıkmayacağız' Bu virus bu ülkeden gidecek. Sonra şöyle diyeceğiz ki; 'Kimsin sen, kimsin sen. Hadi başka ülkeye. Naş, naş…'" iddiasında bulundu.