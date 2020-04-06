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Reims'in doktoru Bernard Gonzalez koronavirüs testi pozitif çıktığı için intihar etti

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTIĞI İÇİN İNTİHAR ETTİ

Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru , koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti. Eşiyle evinde karantinada olan Gonzalez, mektup bırakarak intihar etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili 'dan üzücü bir haber geldi.

Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru , korona virüs testleri pozitif çıkınca intihar etti. Eşiyle birlikte evde karantinada olan doktorun, bir mektup bıraktığı da açıklandı.

Reims Kulübü de resmi sitesinden Gonzalez için bir başsağlığı mesaj yayımlarken, Başkan Jean-Pierre Caillot ise 20 yılı aşkın süredir kendileriyle çalışan çok profesyonel bir insanı kaybettiklerini ve hala olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

"AKILALMAZ BİR DURUM'"

Reims yönetiminden bir isim ise, "Geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.

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