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Son dakika haberi... İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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İSTANBUL’DA KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA SERBEST KIYAFET UYGULAMASI

Son dakika haberine göre, , Twitter’dan yaptığı paylaşımla kamu kurumu ve kuruluşlarda uygulamasına geçildiğini duyurdu.

, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için uygulamasın geçildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"'da, 'Kamu Kurum ve ve ' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."

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