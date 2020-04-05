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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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VALİ YERLİKAYA'DAN SOKAK HAYVANLARINA DESTEK PAYLAŞIMI

, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda ’da her canın kıymetli, her canın özel olduğunu belirterek vatandaşlardan sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmalarını istedi.

Yerlikaya, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen..." ifadelerini kullandı.

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