Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmaya başladı. Vatandaşlar, PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temin edebilecek.
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmaya başladı. Vatandaşlar, PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temin edebilecek.
EPTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
PTT'nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol şöyle anlatıldı:
"Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.
Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir."
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