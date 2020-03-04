Son dakika: ODATV haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı

ODATV'de yapılan haberden dolayı Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç hakim karşısına çıktı. ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.

ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ODATV'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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GÖZALTINA ALINMIŞTI

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu , İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.