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Görüntüler paylaşıldı! Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslim edildi

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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TESLİMAT TAMAM! İŞTE YOK EDİCİ GÜÇ

 Başkanlığı, İHA ’nin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı. KARGU-2, terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor ve tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

Başkanlığı, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan 'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerimize yapıldığını belirtti.

Görüntüler paylaşıldı! Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslim edildi GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI! KAMİKAZE MİNİ İHA KARGU-2 TESLİM EDİLDİ

YOK EDİYOR

Üzerlerinde taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Savunma Sanayyi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldığı kaydedildi. Savunma Sanayii Başkanlığı, İHA olarak da bilenen KARGU-2'lerin görüntüsünü de paylaştı.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.

PATLAYICI TAŞIYORLAR

Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

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