Görüntüler paylaşıldı! Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kamikaze Mini İHA KARGU-2’nin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı. KARGU-2, terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor ve tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerimize yapıldığını belirtti.

YOK EDİYOR

Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Savunma Sanayyi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldığı kaydedildi. Savunma Sanayii Başkanlığı, kamikaze Mini İHA olarak da bilenen KARGU-2'lerin görüntüsünü de paylaştı.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.

PATLAYICI TAŞIYORLAR

Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.