MHP lideri Bahçeli Alparslan Türkeş’in mezarını koronavirüs tedbirleri altında ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.
Bahçeli, merhum Türkeş'in kabrini ziyaretinde dua etti. Bahçeli daha sonra kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bırakmasının ardından çiçekleri suladı.
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