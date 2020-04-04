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MHP lideri Bahçeli Alparslan Türkeş’in mezarını koronavirüs tedbirleri altında ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ZİYARET

Genel Başkanı , 'nin Kurucu Genel Başkanı merhum 'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.

() Genel Başkanı , MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum 'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.

Bahçeli, merhum Türkeş'in kabrini ziyaretinde dua etti. Bahçeli daha sonra kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bırakmasının ardından çiçekleri suladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALPARSLAN TÜRKEŞ PAYLAŞIMI
Son dakika: MHP duyurdu: Corona virüs nedeniyle 4 Nisan'da Türkeş için düzenlenecek etkinlik iptal edildi SON DAKİKA: MHP DUYURDU: CORONA VİRÜS NEDENİYLE 4 NİSAN'DA TÜRKEŞ İÇİN DÜZENLENECEK ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

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