- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Görüntüler paylaşıldı! Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı, Kamikaze Mini İHA KARGU-2’nin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı. KARGU-2, terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor ve tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.