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Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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FAHRETTİN ALTUN'DAN #BİZBİZEYETERİZ PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı , Twitter'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı yaptı. Altun paylaşımında, #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz !'' ifadelerini kullandı. Altun paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotunu da ekledi.

İletişim Başkanı , Twitter'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı yaptı. Altun paylaşımında, #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz !'' ifadelerini kullandı.

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