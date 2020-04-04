Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı yaptı. Altun paylaşımında, #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiyem!'' ifadelerini kullandı. Altun paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotunu da ekledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı yaptı. Altun paylaşımında, #bizbizeyeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları, devlet eli ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten! Biz Bize Yeteriz Türkiyem!'' ifadelerini kullandı.
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