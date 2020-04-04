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Batman Başsavcılığından cezaevinde yaşanan olayla ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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BAŞSAVCILIKTAN CEZAEVİNDEKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Başsavcılığı, M yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği bildirildi.

CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR
"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.

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