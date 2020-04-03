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İletişim Başkanlığı Milli Dayanışma Kampanyası için kamu spotu hazırladı |Video
Türkiye Cumhuriyet İletişim Başkanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için kamu spotu hazırladı.
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