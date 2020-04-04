İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 170 bini geçti, 63 bin kişi hayatını kaybetti, 242 bin 500'ün üzerinde kişi iyileşti
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
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