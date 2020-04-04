Diyanet, CHP’li Engin Altay’ın 'Umrecilere ateş düşürücü verildi' iddialarını yalanladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek "Umrecilere ateş düşürücü verildi“ iftirasını ortaya attı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, ‘Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler’ iddiası tamamen gerçek dışıdır." denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu'ndan Dr. Hakan Hekimoğlu'nun dile getirdiği ve Engin Altay'ın Meclis'te basın toplantısında söylediği "Umrecilere uçakta ateş dürücü verildi' iddiasını yaptığı açıklama ile yalanladı.
DİYANET İDDİALARI YALANLADI!
Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara, Diyanet yetkilileri tarafından ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu şu paylaşım ile duyurdu:
"Bir siyasi partinin yöneticisinin, 2 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Başkanlığımızın organizasyonuyla umreye giden vatandaşlarımızla ilgili dile getirdiği iddialar hususunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
"TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"
Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, 'Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler' iddiası tamamen gerçek dışıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir.
"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"
Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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