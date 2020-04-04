Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." diye yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
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