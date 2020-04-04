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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALPARSLAN TÜRKEŞ PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre Genel Başkanı merhum 'in vefatının 23. yılı nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaşan Başkan , "Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." diye yazdı.

Başkan Genel Başkanı merhum 'in vefatının 23. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALPARSLAN TÜRKEŞ PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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