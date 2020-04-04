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Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ VE TÜRKEŞ'E TAZİYE TELEFONU

Son dakika haberine göre, Başkan , Milliyetçi Hareket Partisi () Kurucu Genel Başkanı merhum 'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı ve Alparslan Türkeş'in oğlu 'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, görüşmede merhum 'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına başsağlığı dilekledi.

MHP lideri Bahçeli Alparslan Türkeş’in mezarını koronavirüs tedbirleri altında ziyaret etti MHP LİDERİ BAHÇELİ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MEZARINI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALTINDA ZİYARET ETTİ

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