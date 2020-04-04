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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi; Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirilen toplantısı sonrası resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yayımlandı.

Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerlikaya, "Evinde Kal İstanbul" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi.

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