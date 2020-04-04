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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN GENÇLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere teşekkür etti. açıklamasında, ''Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere teşekkür etti. açıklamasında, ''Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.'' ifadelerini kullandı.

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