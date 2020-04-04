Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere teşekkür etti. Bakan Koca açıklamasında, ''Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere teşekkür etti. Bakan Koca açıklamasında, ''Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.'' ifadelerini kullandı.