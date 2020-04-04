Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni tedbirler işleme girmeye başladı. Gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkış yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

VALİ YERLİ KAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan şehre giriş çıkışların durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece 00.01 itibariyle; İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz, Deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur."

SAKARYA

D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı.

İkametleri Sakarya'da olan yolcuların evlerinden 14 gün çıkmamalarını isteyen ekipler, yasağa uyulmaması halinde idari ve adli cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı Kayrancık, Kocaali Melenağzı, Akyazı Dokurcun, Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişeleri, Pamukova Mekece ve Taraklı Göynük yolunda denetimler yapıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda, kentin giriş ve çıkışında polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Ekipler, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmiyor.

Ayrıca polis ve jandarma ekiplerince Karamürsel, Çayırova, Gebze ve Kandıra ilçelerinde kentin giriş çıkış noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor. Uygulama sırasında vatandaşların ateşi de ölçülüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların kararı duydukları anda yola çıkmaları nedeniyle pijamalı oldukları görüldü.

Sürücü Hasan Pınarcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, "Ankara'dan geliyorum, kayınpederim vefat etti. Defnettik, az önce yola çıktık. Ereğli'ye giriş yapacağım." diye konuştu.

Yolculardan İpek Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağa ilişkin açıklamasının ardından pijamalarla hemen yola çıktıklarını dile getirdi.

BURSA

Bursa'ya araç giriş çıkışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.

Bursa-İstanbul kara yolunun Orhangazi ilçesi sınırında oluşturulan uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Gece yarısından itibaren şehrin giriş noktaları tek şeride düşürülerek, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verildi.

Polis ekipleri, özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi ve sürücüleri bu konuda bilgilendirildi.

Öte yandan Bursa'yı İzmir ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise dün gün içinde yolculuğa başlayanlar için sabah 08.00'e kadar kontrollü bir şekilde geçişlere müsaade edilecek.