30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kritik zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun olduğu Zonguldak'a giriş çıkışın zorunlu haller dışında kapatıldığını açıkladı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından giriş ve çıkışın yasak olduğu büyükşehirler hangileri sorusuna yanıt aradı. İşte giriş ve çıkışın yasaklandığı 30 büyükşehir: