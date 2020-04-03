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Haberler Galeri 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kritik zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun olduğu Zonguldak'a giriş çıkışın zorunlu haller dışında kapatıldığını açıkladı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından giriş ve çıkışın yasak olduğu büyükşehirler hangileri sorusuna yanıt aradı. İşte giriş ve çıkışın yasaklandığı 30 büyükşehir:

Giriş Tarihi: 03.04.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 21:18
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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kritik zirvesi sonrasında koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbir paketi açıkladı. Başkan Erdoğan, 30 büyükşehir ve akciğer hastalığının yüksek olduğu Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.

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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

Başkan Erdoğan bu şehirlere zorunlu olmadıkça giriş yapılmayacağını söyledi.

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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

İşte Başkan Erdoğan'ın giriş-çıkışa kapatıldığını duyurduğu şehirler:

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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

ADANA

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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar kapatıldı! İşte 30 büyükşehir...

ANKARA