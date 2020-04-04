Başkan Erdoğan teşekkür eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna cevap verdi
Başkan Erdoğan, koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, kendisine teşekkür eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna cevap vererek, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajını yanıtladı.
Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.
Başkan Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koç Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nu kovdu
- Mücahit Birinci Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
- 'Ben koronalıyım" diyerek polise tüküren şahıs tutuklandı
- Başkan Erdoğan CHP'ye Atatürk'ün 10 emri ile cevap verdi
- Dünyada corona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçti!
- Trump ile aynı ortamda bulunacaklara...
- İçişleri Bakanlığı Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması genelgesini yayımladı
- Fransa'daki Türk tır şoförleri Türkiye'ye gönderildi
- Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a cevap!
- Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?