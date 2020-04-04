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Başkan Erdoğan teşekkür eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna cevap verdi

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR EDEN PROF. DR. TAŞÇIOĞLU'NUN OĞLUNA CEVAP

Başkan Erdoğan, koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, kendisine teşekkür eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna cevap vererek, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.

Başkan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. 'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun teşekkür mesajını yanıtladı.

Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Başkan Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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