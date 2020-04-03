Çinli uzmanlardan flaş uyarı: Mutasyona uğradı
Çin’de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyonu geçti. Koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Çinli bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğrayan bir alt tipini keşfettiklerini iddia etti. Bilim insanları orta yaşlardaki bir erkeğin virüsü 49 gün boyunca taşıdığını söyleyerek bunun en uzun vaka olduğunu belirttiler.
Çinli araştırmacılar, yeni tip corona virüsün mutasyona uğramış bir alt türünü keşfettiklerini ve virüsün enfeksiyon süresinin daha uzun sürdüğünü iddia etti.
EN UZUN SÜREN CORONA VİRÜS VAKASI
Uzmanlar, 49 gün boyunca taşıyıcı olan Covid-19 hastası orta yaşlı bir erkeği analiz ettiklerini belirtti. İsmi açıklanmayan adam corona virüsü en uzun süre taşıyan vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önceki çalışmalarda virüsün enfekte süresinin ortalama 20 gün olduğu kaydedilmişti.
SEMPTOMLAR HAFİF ŞEKİLDE SEYRETTİ
Sonuçları 27 Mart'ta bilimsel tıbbi makaleler için bir ön baskı sitesi olan medRxiv'de yayımlanan araştırmada, söz konusu kişide 49 gün boyunca corana virüs semptomlarının hafif şekilde seyrettiği aktarıldı.
8 Şubat 2020'de corona virüs şüphesi nedeniyle Wuhan'daki bir hastaneye yatırılan adam, 17, 22, 26, 30, 34, 39, 43 ve 49. günlerde pozitif olarak test edildi.
Araştırmayı yürüten Doktor Li Tan ve meslektaşları, daha önce enfeksiyon süresinin ne kadar uzun olursa sonuçların o kadar şiddetli olacağını düşündüklerini, aksine, ciddi olmayan vakalardan birinin en uzun viral bulaşıcılık süresine sahip olduğunu açıkladı.
HASTALIK KRONİKLEŞTİ
Orta yaşlı adamın hastalığının kronikleştiğini bildiren uzmanlar, hastayı Çin'de ve deneysel olarak ABD ve İngiltere'de kullanılan kan bazlı bir terapi ile tedavi edildiğini aktardı. Buna göre, adama iyileşmiş ve kanında virüsle mücadele antikorları olan bir Covid-19 hastasından plazma transfüzyonu yapıldı.
KAN PLAZMASI TEDAVİSİ UYGULANDI
Önceden var olan ve onu ciddi komplikasyonlara karşı savunmasız kılacak koşullara sahip olmasına rağmen, hastanın yaşından hızlı bir şekilde iyileştiği bildirildi.
Araştırmacılar, bu vakanın yeni tip corona virüsün kronik Covid-19 hastalığına neden olan bir alt türü olabileceğini vurguladı.
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