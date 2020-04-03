Son dakika: AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir." dedi. Öte yandan Çelik, Türkiye'nin (koronavirüs) salgınla güçlü bir şekilde mücadele ettiğinin altını çizdi. Ayrıca Çelik, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na karşı çıkan siyasi odaklara ise, "Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez." yanıtını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;



"ÜLKEMİZ DE GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE EDİYOR"

Bütün Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye de tabi bununla birlikte çok kritik, daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçiyor. Bu hayat tarzlarımız, dünyanın nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz de gerektiren bir işaretler bütününü de içeriyor. Türkiye bu süreçte olabilecek en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Tabi bu sürecin başından itibaren bugüne kadar maalesef çok kafa karıştıran, çok can sıkıcı birtakım yaklaşımlar karşısında hafızamızı tazelemekte fayda var. Bu virüs Vuhan'da görüldüğünde bunun bu kadar yaygınlaşacağını kimse tahmin etmedi. Avrupa'da ilk olarak Fransa'da 27 Ocak'ta tespit edildi. Ülkeler bazı tedbirlere girişti ancak gevşek davranıldı. Daha sonra komşularımız derken dünyanın her tarafında görülmeye başladı. Ve nihayetinde 11 Mart'ta. Vuhan'da görüldüğü Aralık ayının ardından Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs pandemisi ilan etti. Dünya salgını yani. Ülkemiz de güçlü şekilde bununla mücadele ediyor.

"ŞEHİR HASTANELERİNİN VARLIĞI BÜYÜK BİR GÜVENCEDİR"

Tabi tedbirler konusunda bir eksik mi var? Yeterli tedbir alınıyor mu? gibi zaman zaman da sorumsuzluğa giden bir yaklaşım görüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatından böyle bir süreçte daha önemli bir şey yoktur. Daha dünya salgını ciddiye almazken sadece Çin düzeyinde bir salgın olarak görürken Türkiye bir operasyon merkezi kurmuş ve Bilim Kurulu'nu oluşturmuştur. Şehir hastanelerinin varlığı büyük bir güvencedir.



Birçok ülke kendi vatandaşlarını para karşılığında getirme teklifleri yaparken, kimileri para da verse getirmekte tereddüt ederken uçaklarla vatandaşlarımızı hızlı ve kararlı biçimde ülkemize getirdik.

27 Şubat'ta sınırlarımızı kapatıp sınırlarımızda sahra hastaneleri kurduk. 17 yılda sağlık alanındaki gerçekleştirdiğimiz dönüşüm bizi hazırlıklık kıldı. Süreç büyük bir şeffaflıkla sürdürülmeye çalışılıyor.

"YIKIM SİYASETİNİN ZAMANI DEĞİL"



Tüm şeffaflığa rağmen koronavirüsten siyasi rant elde etmeye çalışan bazı siyasetçiler var. Yıkım siyasetinin zamanı değil

"ŞEFFAFLIK VE HAYATIN AKIŞINI FELÇ ETMEYECEK TEDBİRLERLE SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ"

17 yılda sağlık alanındaki gerçekleştirdiğimiz dönüşüm bizi hazırlıklı kıldı. Süreç büyük bir şeffaflıkla sürdürülmeye çalışılıyor. Kredi borçları ertelendi. Esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 3 ay ertelendi. Hayatın akışını felç etmeden tedbirler almaya çalıştık ve aldık. Bunun daha sonrası, 1 hafta, 2 hafta sonrası, belki aylar sonrası var çünkü. Buna göre ekonomik bir şoku önlemek adına bu tedbirlerin dikkatle ve kararlılıkla alınması önemliydi.

Fırsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı. Çünkü bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor dünyada. Burada fırsatçılık yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın yardımı, bilim insanlarımızın desteği, milletimizin feraseti ile insanımızın hayatını azami derecede koruyarak bu süreci yürüteceğiz.

"YAŞLILARIMIZ..."

Yaşlılarımıza hürmetsizlik edenlere karşı İçişleri Bakanlığımız tedbirlerini aldı ve gereken yapıldı. Bir yandan bu sürecin onların hayatını korumak için zorunlu olduğunu bilmeye devam etmemiz gerekiyor.



"VATANDAŞIMIZIN DAYANIŞMASI ZAAF ANLAMINA GELMEZ"

Biz bize yeteriz Türkiye'm adlı kampanyamıza çamur atma çabasında olanlar var. Başka ülkelerde olmamasını örnek göstermeye çalışanlar var. O zaman onlar gibi mi yapacağız? Avrupa Birliği içerisinde büyük bir kavga ve mücadele var. Bir ülke başka ülkeye giden yardıma el koyuyor. Bu bencillik tarihin akışını değiştiriyor. Sonra da birbirlerini yalnız bıraktıkları için özür diliyorlar. Vatandaşımızın birbiriyle dayanışması devlette zaaf olduğu anlamına gelmez. İçerisinden çıktıkları toplumu tanımayanlar bu ifadelerin sahipleri.

"VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI OLANI YURT DIŞINA GÖNDERMİYORUZ"

Bu salgında zor durumda olan ülkelere gönderdiğimiz yardım malzemelerini bile siyasi eleştiri konusu haline getirenler var. Bakın vatandaşımızın ihtiyacı olan malzemeleri yurt dışına göndermiyoruz. Aksine bu tür malzemelerin ihracatını dahi yasaklamış durumdayız zaten. Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle sürdürülüyor. Gönderdiğimiz yardım malzemeleri bizlerin yeteri kadar sahip olduğu ve ürettiği malzemelerdir.



"AZİZ MİLLETİMİZE SEVGİLERİMİZİ SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ"

Devletimiz her vatandaşımıza sahip çıkacak güce sahiptir. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerek. Bu günler de geçecek inşaAllah. Aziz milletimize sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI AÇIKLAMASI

Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.



Öte taraftan da kritik toplantıdan ilk kareler paylaşıldı.











