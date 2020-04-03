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Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi! Yenikapı miting alanında dikkat çeken detay

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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BU FOTOĞRAF BUGÜN İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ!

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı.

MİTİNG ALANI DOLDU
'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu.

Koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

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