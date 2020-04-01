CHP'li belediyenin korona önlemi! 320 kişilik personel üst üste yolculuk yaptı
Eskişehir’de, korona virüs tedbirleri aralıksız sürerken, büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin olduğu belirtilen bir grubun yolculuğu pes dedirtti. Sosyal medyada da yer alan fotoğrafta, sabah 05.00 sıralarında mesaiye başlamak için servise binen şoförler, virüs tedbirleri hiçe sayılarak adeta üst üste yolculuk yaptırıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de önlemler alınırken, Eskişehir'de pes dedirten fotoğraf ortaya çıktı.
Yayımlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında vatandaşların sosyal mesafe gözetilerek sağlıklı seyahat etmesi adına toplam yolcu sayısı yarıya indirilmişti. Ancak alınan bu karar adeta hiçe sayılarak, sabah 05.00 sıralarında mesaiye giden büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin neredeyse kucak kucağa yolculuk ettiği iddia edildi.
320 KİŞİLİK ŞOFÖR KADROSU
Öte yandan 4'ü büyük 2'si küçük olmak üzere toplam 6 otobüsle belirlenen güzergahlardan alan alınarak harekat merkezine getirilen yaklaşık 320 kişilik şoför kadrosu buradan kendi otobüslerine binerek mesailerine başladı.
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