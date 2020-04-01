CHP'li İBB'den bir corona virüs skandalı daha! Bu fotoğraf sabah Edirnekapı İETT Garajı’nda çekildi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin corona virüs skandalları bitmiyor... İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesine yönelik genelgesi uygulanmıyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; İstanbul’da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüslerin İETT garajlarında bekletilmesi tepki topluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İstanbul'da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüslerin İETT garajlarında bekletilmesi tepki topluyor.
Edirnekapı İETT Garajı'nda çok sayıda metrobüs ve otobüsün bekletilmesi, yolcuların seyahatleri sırasında güçlük yaşamasına neden oluyor.
İETT'nin; İkitelli, Edirnekapı, Topkapı, Kağıthane, Ayazağa, Anadolu, Hasanpaşa, Şahinkaya, Avcılar, Beylikdüzü, Yunus, Sarıgazi ve Kurtköy'de garajları bulunuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE UYULMUYOR
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.
İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.
Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.
30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği İETT hatları şunlar:
📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
📌 76BT: Tepekent - TÜYAP
📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
📌 25G: Sarıyer -Taksim
📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
📌 26B Gayrettepe - Eminönü
📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı
📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli
📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli
📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere
KENAN KIRAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı
- MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı
- Türkiye’den koronaya karşı önemli adım! Aşı için denenecek…
- Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler
- Af yasası çıktı mı? İşte son durum...
- Coronanın yeni merkez üssü!
- İletişim Başkanı Altun’dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
- Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı!
- İşte CHP usulü demokrasi! Boykota uymayınca ihraç edildi
- Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada
- 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...