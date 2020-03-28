Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır? Son dakika haberi... Şehirler arası otobüs yolculuğunu kısıtlama getirildi. Yeni tip koronavirüs ila mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri valilik izniyle yapılacak. Peki, otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? Şehirler arası otobüs yolculuğu izin belgesi nasıl alınır? Giriş Tarihi: 28.03.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 12:13
Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? Şehirler arası otobüs seferleri iptal mi? İzin belgesi nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelgeye göre, şehirler arası otobüs yolculuğuna kısıtlama getirildi. Bu gelişmelerin ardından seferlerin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar...
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS YOLCULUĞU NASIL OLACAK?
Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izniyle gerçekleştirilebilecek.
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINACAK?
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.
Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Otogarlarda görev yapacak bu kurulların görevinin niteliğine uygun yerler tahsis edilecek.
Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.
SEYAHAT BAŞINDA VE SONUNDA SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK
Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayabilecek.