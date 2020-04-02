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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 44 ülkeye "koronavirüsle mücadele" mektubu

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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TÜRKİYE’DEN 44 ÜLKEYE KRİTİK ÇAĞRI

Son dakika haberine göre Başkanı , 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.

Başkanı , 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi. Ölümcül tehdidin evrensel bir salgın olmasından dolayı tüm ilgili parlamentolar ve hükümetler tarafından, daha fazla gecikmeden bir dizi uyumlu önlemlerin alınması gerektiğine işaret eden Şentop, "İnsanlığı bu tehdidin pençesinden kurtarmak için tek vücut ve tutarlı bir şekilde karar vermemizi engelleyen ikili veya çok taraflı her türlü engeli bir kenara koymaya davet ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, APA'nın üyesi bulunan 44 ülkenin parlamento başkanlarına gönderdiği mektupta, Koronavirüsün küresel bir salgın aşamasına ulaştığına dikkat çekerken, Türkiye olarak yardım iletmeye hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dünya çapında insan sağlığını ve refahını tehdit eden benzeri görülmemiş ve karmaşık bir tehdit yarattığı bu talihsiz zamanda sizlerle iletişime geçme gereği hissettim. Hepimiz bu yıkıcı katilin her gün dünyamızın hemen hemen her yerinde sebebiyet verdiği artan ölüm oranlarına tanıklık etmekteyiz. Bu kritik ve benzeri görülmemiş durumda dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve ülkelerle, özellikle de Covid-19 ile yoğun bir şekilde mücadele eden Asyalı dostlarımızla yürekten dayanışma içinde olduğumuzu ifade eder, bu son derece tehlikeli ve yıkıcı virüsü en kısa sürede yenmek ve yok etmek için mütevazı yardımlarımızı kendilerine her şekilde iletmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

"Bu ölümcül tehdidin evrensel bir salgın olması dolayısıyla tüm ilgili parlamentolar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir dizi kolektif ve uyumlu önlemlerin alınmasının, şekillenmesinin ve daha fazla gecikme yaşanmadan hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyorum" diyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından son zamanlarda dünyaya yönelik haklı olarak verilen mesajlarda da belirtildiği üzere, bu kritik uluslararası koşullarda dayanışma, empati ve fedakarlığımızı en iyi şekilde göstermenin ayrıca hepimizin insani sorumluluğu olduğunu vurguluyor ve insanlığı bu tehdidin pençesinden kurtarmak için tek vücut ve tutarlı bir şekilde karar vermemizi engelleyen ikili veya çok taraflı her türlü engeli bir kenara koymaya davet ediyorum.

Koronavirüse karşı bu mücadelede sevdiklerini kaybeden aileler ve özellikle tıp camiasıyla gönülden empati kuruyor, bu görünmez insanlık düşmanını çok geç olmadan yenmek için tümuluslararası ortak önlemlerin alınmasını derinden destekliyorum."

ASYA PARLAMENTER ASAMBLESİ

Asya Parlamenter Asamblesi (APA),1999 yılında Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği (BAPB) adı altında Bangladeş'in öncülüğünde Nepal, Pakistan, Endonezya, Kamboçya, Rusya, Kuveyt, Filistin, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Kiribati ve Tonga'nın Parlamenterlerinin katılımı ile Dakka'da ilk toplantısını yaptı. Türkiye 2001'de Kamboçya'da yapılan Genel Kurul'da APA'ya üye oldu. BAPB, 2006 yılında Asya Parlamenter Asamblesine dönüştü.

Türkiye dâhil 44 üye ülkeden oluşan APA'nın, 2017-2019 dönem başkanlığı Türkiye tarafından yürütüldü. Pakistan'ın dönem başkanlığını üstlenemeyeceğini açıklamasının ardından 2020-2021 dönem başkanlığı da TBMM tarafından yürütülmektedir. TBMM Başkanı APA Dönem Başkanıdır.

APA'nın son Genel Kurulu, 13-18 Aralık 2019 tarihinde TBMM ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.
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