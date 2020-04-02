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Haberler Galeri CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs hangi illerde çıktı? İl il vaka sayısı kaç? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Vaka sayılarının artması ile birlikte virüsün hangi illerde görüldüğü araştırılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin il il corona virüsü vaka haritasını açıkladı. Buna göre, en çok ölümün olduğu 10 il sıralamasında İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:43
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CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? İllere göre vaka sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsüne karşı önlemler artırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel durumu açıkladı Türkiye genelindeki koronavirüs vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıklayan Bakan Koca, en çok vakanın İstanbul'da görüldüğünü duyurdu. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...

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CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2 bin 148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, can kaybının ise 277'ye çıktığını, 333 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

CORONA CANLI HARİTA

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CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
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CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
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CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

1 Nisan 2020 tarihli güncel vaka sayısı şu şekilde: