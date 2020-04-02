CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs hangi illerde çıktı? İl il vaka sayısı kaç? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Vaka sayılarının artması ile birlikte virüsün hangi illerde görüldüğü araştırılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin il il corona virüsü vaka haritasını açıkladı. Buna göre, en çok ölümün olduğu 10 il sıralamasında İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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