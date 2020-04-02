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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan "koronavirüse karşı aşı çalışmaları" için flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKAN VARANK'TAN FLAŞ AŞI VE İLAÇ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "COVID-19 Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuştu. Önemli mesajlar veren Bakan Varank, "Bilim insanları aşı ve ilaç için kolları sıvadı" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "COVID-19 Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda hitap etti.

Bakan Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜBİTAK LİDERLİK EDİYOR"

Bilim insanları aşı ve ilaç için kolları sıvadı. Tüm işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor.

"AŞI-İLAÇ GELİŞTİRME PROJELERİ..."

COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız.

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