Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Son dakika haberine göre infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz. Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İnfaz toplantısı! 5 parti bir araya geliyor
- Cihangir İslam, Bakan Soylu'ya beddua etti
- Habertürk'te skandal yayın! Türkiye’yi övünce çıldırdılar
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ve başlandı...
- Erdoğan'dan Taşçıoğlu ailesine taziye telefonu
- İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Sağlık Bakanlığından flaş açıklama!
- Sağlık çalışanlarına 3151 kişilik yer tahsis edildi
- Başkan Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup
- Bakan Koca duyurdu: 88 ülke Türkiye'den destek istedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
- Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?
- KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?