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Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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AK PARTİ'DEN İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz. Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır."

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