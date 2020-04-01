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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN KOVİD-19 VAKA DURUMU AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre, , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 912 bini geçtiği, 45 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 192 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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