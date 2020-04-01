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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

Başkan Recep Tayyip ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! TÜRKİYE'DEN İTALYA VE İSPANYA'YA YARDIM MALZEMESİ
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump'tan kritik koronavirüs görüşmesi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP'TAN KRİTİK "KORONAVİRÜS" GÖRÜŞMESİ

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