İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş seyahat izin belgesi açıklaması

GÜNDEM Giriş Tarihi: 01.04.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 21:10 ABONE OL

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, seyahat izin belgesiyle ilgili şu ana kadar gelen uçak ve otobüs talebinin 100 bin olduğunu bildirerek "Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, seyahat izin belgesiyle ilgili şu ana kadar gelen uçak ve otobüs talebinin 100 bin olduğunu bildirerek "Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız" dedi.



İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları;



Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü.



24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim.





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