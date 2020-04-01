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Son dakika: MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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MSB DUYURDU! SAĞLIK MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK İSPANYA'YA ULAŞTI

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, ’nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın 'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı MSB DUYURDU! SAĞLIK MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK İSPANYA'YA ULAŞTI

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