Son dakika: MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.
COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı. 🇹🇷🇪🇸#MSB #TSK pic.twitter.com/s3fm6AGEtM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020
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