Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik destek
Son dakika haberine göre, Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
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