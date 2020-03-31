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Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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VAKIF KATILIM'DAN KAMPANYAYA DESTEK

Son dakika haberine göre, , Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

Detaylar geliyor...

Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATTI! MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

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