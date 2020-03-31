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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214 oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 214 OLDU!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişinin yaşamını yitirdiği vaka sayısının ise 13 bin 531 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün 15.422 kişiye test yapıldı ve vaka sayısı 2.704 olarak tespit edildi.

Bugün vefat sayısının 46 olduğu belirtilirken toplam can kaybı 214 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 847, entübe edilen hasta sayısının ise 622 olduğu kaydedildi.

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