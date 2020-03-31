Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214 oldu!
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişinin yaşamını yitirdiği vaka sayısının ise 13 bin 531 olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre bugün 15.422 kişiye test yapıldı ve vaka sayısı 2.704 olarak tespit edildi.
Bugün vefat sayısının 46 olduğu belirtilirken toplam can kaybı 214 oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 847, entübe edilen hasta sayısının ise 622 olduğu kaydedildi.
TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020
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