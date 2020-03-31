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DEİK'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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DEİK'TEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Son dakika haberi... Başkanı Nail Olpak, 'na desteklerini açıkladı. Olpak açıklamasında, "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu () Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

Olpak, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

Olpak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Yönetim Kurulu kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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