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TBMM'den flaş açıklama! Meclis hastanesi doktorunda Kovid-19 tespit edildi

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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TBMM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberine göre, Başkanlığı, koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine ikinci kez yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Coronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Covit-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Başkanlıktan 29 Mart Pazar günü yapılan bilgilendirmede, doktorun şehir hastanesinde yapılan ilk test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilmişti.

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