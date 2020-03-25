Son dakika: TBMM 100. yıl kutlamaları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.
TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.
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