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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN #BİZBİZEYETERİZTÜRKİYEM PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı , Twitter adresinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın, "Biz Bize Yeteriz " diyerek başlattığı için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı şu şekilde: Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız 'ın, "Biz Bize Yeteriz " diyerek başlattığı için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem.

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