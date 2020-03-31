İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı şu şekilde: Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; Biz Bize Yeteriz Türkiyem.
Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 31, 2020
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz..
Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem 🇹🇷 pic.twitter.com/8BmaROLJ19
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TBMM'den flaş açıklama! Kovid-19 tespit edildi
- TİM 15 milyon TL bağışladı! #BizBizeYeterizTürkiyem
- Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- İstanbul'daki karantina yurtlarından tahliyeler başladı
- Gözaltına aldıran hareket!
- Bakanlık duyurdu! Birer maaşla destek olacaklar
- Başkan Erdoğan'dan kritik temas
- İhbar alan ekipler suçüstü yakaladı!
- İnfaz yasasında hangi suçlar kapsam dışı?
- Erdoğan ile Trump'tan kritik "korona" görüşmesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
- Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?
- 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?