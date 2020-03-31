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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından flaş LGS açıklaması

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN FLAŞ LGS AÇIKLAMASI

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık" dedi


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Koronavirüs nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı | Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) ERTELENECEK Mİ? MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI | VİDEO

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